Нападающий Шахтера Лассина Траоре уже познакомился с новыми партнерами по команде.

Тренерский штаб Шахтера с Де Дзерби во главе провел теоретическое занятие с видеоанализом, после чего команда начала оттачивать тактические упражнения на поле.

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Как сообщает официальный сайт "горняков", новичок команды Лассина Траоре уже познакомился с одноклубниками, после чего провел свою первую тренировку в Шахтере. Нападающий тренировался около 20 минут в общей группе, после чего занимался индивидуально.

Напомним, Лассина подписал соглашение с Шахтером на 5 лет, а сумма перехода не разглашается. Форвард из Буркина-Фасо стал вторым новичком "горняков" – ранее вице-чемпион Украины объявил о трансфере Педринью.

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