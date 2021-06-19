Шахтер близок к завершению трансфера экс-игрока Барселоны, – СМИ
"Горняки" планируют завершить свою трансферную кампанию подписанием защитника Сассуоло Марлона.
Марлон в ближайшие дни должен стать игроком Шахтера, сообщает ТаТоТаке в своем телеграмм-канале.
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Отмечается, что трансфер бразильца станет последним для "горняков" в текущее трансферное окно. Таким образом, вице-чемпион Украины выполнит пожелания Де Дзерби по усилению состава – по 1 готовому игроку в каждое звено (кроме вратарской позиции).
К слову, Марлон сыграл 25 матчей в составе Сассуоло в прошлом сезоне, не записав результативных действий в свой актив.
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