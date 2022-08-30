"Решил остаться, прежде всего, из-за моей любви к клубу и стране, которая прекрасно меня встретила, когда все было хорошо. В Украине я чувствовал себя как дома с первого дня. Также все мои партнеры по команде и руководство поддерживали меня после моей травмы до сегодня, и я считаю, что уважение является одной из главных жизненных ценностей в Буркина-Фасо.

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В расположение команды вернусь в ближайшее время, чтобы иметь возможность сыграть в следующем матче. Да, я присоединюсь к команде, однако окончательное решение остается за тренером. Если он захочет, чтобы я отыграл несколько минут со следующим соперником, я буду готов и сделаю все возможное. Так что да, я могу сыграть во Львове против Руха.

Хочу сказать фанам Шахтера, что Траоре вернулся с еще большим желанием и мотивацией. Легко не будет, учитывая, через что прошла команда. Однако мы будем сражаться вместе за честь клуба в украинском чемпионате и Лиге чемпионов", – цитирует Траоре официальный сайт Шахтера.

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