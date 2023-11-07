"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию наиболее статусного матча Шахтера в Лиге чемпионов 2023/24.

Противостояние с Барселоной в текущем сезоне воспринимается только как витрина. Мол, важно продемонстрировать красивый футбол, подсветив звезд в Европе. Если удастся уступить гранду с достойным счетом, то вообще супер. Никто не спросит "горняков" за поражение, потому что разница в классе огромная.

Даже Марино Пушич поддался этому вайбу, заявив о желании играть смело. "Я просто хочу, чтобы мы боролись и придерживались своих принципов игры, а потом увидим, что получим в итоге" – добавил коуч дончан. Это – максимально правильный подход с точки зрения тактики и зрелищности, однако в стратегическом плане пренебрежение результатом может дорого обойтись Шахтеру.

На самом деле, поединок в Гамбурге имеет большое турнирное значение. У Барселоны задача проста – победа гарантирует досрочный выход в плей-офф ЛЧ, что позволит сконцентрироваться на Ла Лиге. Дончане же рискуют пролететь мимо евровесны вообще, ведь Антверпен отстает всего на три зачетных балла. В следующем туре наша команда встретится именно с бельгийцами.

Существует риск поражения подопечным Марка Ван Боммела – все же, у него довольно сильный коллектив. Плюс, Антверпен способен что-то добрать в Португалии и в матче с немотивированной Барселоной. Именно поэтому Шахтеру было бы круто зацепиться хотя бы за ничью с "блаугранас". Одно дополнительное очко может стать решающим в битве за третье место.

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Выездной поединок с Барселоной показал, что цепляться за результат действительно можно. Да, каталонцы все равно будут иметь кучу моментов, поэтому без фарта не обойтись – однако у своих ворот они позволяют создавать не меньше. Это подтверждено не только Судаковым и Ко, а и каждым вторым матчем "блаугранас" в текущем сезоне.

Сосьедад на выходных откровенно разрывал подопечных Хави. Тоже самое делал и Порту во втором тайме – обе команды подвела реализация. Боевую ничью с Барселоной расписали Гранада и Мальорка, а Сельта вела 2:0 к 60-м минутам. Кризисный Вильяреал, который сейчас борется за выживание, забивал в ворота тер Штегена трижды. Словом, чемпион Испании дает шансы всем, кто желает сотворить сенсацию.

И вот в этом контексте слова Марино Пушича о желании работать смело, придерживаясь собственных принципов, играют другими красками. Первый тайм в Барселоне показал, что сидеть всей командой на своей половине в схеме 4-4-2, пытаясь читать передачи – не вариант. Шахтер слаб в оборонительном рисунке, причем почти во всех аспектах. Каталонцы создавали пожары где угодно и на любой вкус.

А вот работая смелее, с высокими позициями фулбеков и попытками коротко выходить из-под давления, Шахтер едва не зацепился за ничью. Что и неудивительно. Работая с позиции андердога, чрезвычайно важно сокращать отставание в классе через провоцирование хаоса и переходных фаз. Тогда моменты появятся у обеих команд, а не только у фаворита.

Дончане вспомнили об этой аксиоме и могли получить вознаграждение. И это при том, что слишком смелого стиля мы не увидели – "горняки" даже во втором тайме оставляли большинство футболистов позади и притормаживали в контратаках. О балансе подопечные Марино Пушича не забывали, хотя был резон нарушить его. На выезде Шахтер точно ничего не терял.

Словом, рецепт успеха с Барсой выглядит простым. На бумаге. На практике же реализовать задуманное чрезвычайно сложно – все же, придется тягаться с наиболее интенсивным прессингом в Европе. При этом ответный матч будет втрое сложнее, чем встреча на Монжуике.

"Блаугранас" подходят к встрече с минимальными кадровыми потерями. У них снова есть Гави, Левандовски и Рафинья – и они чрезвычайно мотивированы. Теперь Барселона будет играть не в свое удовольствие, а на результат. Кроме того, в календаре больше нет Эль-Класико, а значит нет смысла дополнительно беречь ножки.

Словом, сегодня Шахтер почувствует на себе мощь мотивированной основы Хави. И эту мощь придется выдерживать без двух лидеров. Будем надеяться, что потери не сильно скажутся на игре, хотя почему-то сразу вспоминается стихотворение Леси Украинки – Contra spem spero.

Кадровая ситуация

Травмированы: Серджи Роберто, Де Йонг – Бондаренко, Траоре, Петряк

Дисквалифицированы: Конопля (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Барселона

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон – Келси

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кунде, Мартинес – Канселу, Гави, Гюндоган, Бальде – Лопес – Левандовски, Фелиш

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Хотелось бы, чтобы с этой Барсой как-то поборолись за очки, а не только за "шахтерский футбол". Хотя без "шахтерского футбола" за результат, похоже, зацепиться и не удастся. Слишком уж нужны эти очечки перед противостоянием с Антверпеном.

Конечно, неправильно что-то требовать от украинской команды во встрече с европейским грандом, да еще и играя без двух ключевых футболистов – однако когда-то "горняки" разнесли Реал вторым составом, причем в Мадриде. Нынешняя Барса не намного мощнее тех "сливочных".

Да, полурезерв Хави создал 999 моментов в матче с дончанами на Монжуике, а сегодня выйдет основа. Вот только каждый второй середняк в текущем сезоне гонял эту основу в хвост и гриву. Шахтер сильнее многих из обидчиков "блаугранас", поэтому мы осмелимся на максимально смелый прогноз.

Ставим на ничью. Верим ли мы в нее? Не знаем, но она вполне возможна. Прогнозировать победу над столь мощным и мотивированным соперником было бы слишком, однако за очко зацепиться реально. Важно только помолиться, потому что без помощи высших сил результата не достичь

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