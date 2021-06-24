"Да, у меня было много вариантов. Шахтер стал моим выбором, поскольку клуб действительно продемонстрировал большое желание приобрести меня, и тренер очень хотел именно меня. Шахтер имеет большие амбиции в Европе и национальном чемпионате. И в этом большая разница. Хотя признаюсь, я имел приглашения из АПЛ и Серии А. В Италии это был Милан, в Англии – Вест Хэм и Ньюкасл. Но как я раньше сказал, я выбрал Шахтер, поскольку клуб был очень настойчивым, и тренер лично меня пригласил. Мне действительно импонирует проект развития клуба .

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Моя история – это не о деньгах. Если бы это было главным, я отправился бы в Англию или Италию. Но в моих приоритетах – регулярно играть, наслаждаться процессом и двигаться постепенно. А не перепрыгивать уровни. Я хочу улучшать свои навыки, хочу просто играть постоянно и бороться за титулы.

Я все еще молод, и у меня достаточно времени, чтобы когда-то поиграть в Англии или Италии и заработать большие деньги. Клубы, которые я назвал, тоже предлагали мне очень, очень хорошие контракты", – заверил Траоре в интервью BurBuzz.

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