"Так, в мене було багато варіантів. Шахтар став моїм вибором, оскільки клуб дійсно продемонстрував велике бажання придбати мене, і тренер дуже хотів саме мене. Шахтар має великі амбіції в Європі і національному чемпіонаті. І в цьому велика різниця. Хоча зізнаюсь, я мав запрошення з АПЛ та Серії А. В Італії це був Мілан, в Англії – Вест Хем та Ньюкасл. Але як я раніше сказав, я обрав Шахтар, оскільки клуб був дуже наполегливим, і тренер особисто мене запросив. Мені дійсно імпонує проект розвитку клубу.

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Моя історія – це не про гроші. Якби це було головним, я відправився б в Англію чи Італію. Але в моїх пріоритетах – регулярно грати, насолоджуватись процесом і рухатись поступово. А не перестрибувати рівні. Я хочу покращувати свої навички, хочу просто грати постійно і боротися за титули.

Я все ще молодий і маю вдосталь часу, аби коли пограти в Англії чи Італії та заробити великі гроші. Клуби, що я назвав, теж пропонували мені дуже, дуже хороші контракти", – запевнив Траоре у інтерв'ю BurBuzz.

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