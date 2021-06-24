Новичок "горняков" Педриньо рассказал, чего хочет достичь за время выступлений в донецком коллективе.

"Возможно, я смогу стать новым Жадсоном. По крайней мере, я буду очень стараться. Потому что он действительно оставил свой след в истории, и я хочу достичь того же", – заявил Педриньо в эфире Футбол News.

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23-летний хавбек перешел в Шахтер из Бенфики за 18 млн евро, став вторым самым дорогим приобретением "горняков" за всю историю. Соглашение Педриньо с "горняками" рассчитано на пять лет.

К слову, Жадсон феерил в донецкой команде в течение 2005-2012 годов. В его активе 261 поединок, 62 гола и 42 ассиста.

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