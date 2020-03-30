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Трансферная стоимость игроков поражающе снизилась из-за пандемии – Погба обойдется в "копейки"

13:18 81 Читати українською
Трансферная стоимость игроков поражающе снизилась из-за пандемии – Погба обойдется в "копейки"
Поль Погба / Манчестер Юнайтед

Пандемия коронавируса и ее последствия осуществит кардинальное влияние на футбольный бизнес.

Футбольная обсерватория (CIES) подсчитала, насколько снизится трансферная стоимость футболистов из-за коллапса, вызванного коронавирусом.

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Специалисты организации подсчитали, что к летнему трансферному окну в среднем ценники на игроков в топ-5 чемпионатах Европы упадут на 28%. Больше всего пострадает Марсель (почти 38%). Из топ-клубов в первой десятке присутствуют только Интер (2 место) и Бавария (6 позиция).

Одновременно это хорошие новости для потенциальных претендентов на Поля Погба. CIES утверждает, что стоимость звезды Манчестер Юнайтед снизится с 65 млн евро до 35 млн.

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Трансферы Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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