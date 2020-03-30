Трансферная стоимость игроков поражающе снизилась из-за пандемии – Погба обойдется в "копейки"

Пандемия коронавируса и ее последствия осуществит кардинальное влияние на футбольный бизнес.

Футбольная обсерватория (CIES) подсчитала, насколько снизится трансферная стоимость футболистов из-за коллапса, вызванного коронавирусом.

Месси и Роналду могли выступать в одном клубе – все сорвал звонок Пересу

Специалисты организации подсчитали, что к летнему трансферному окну в среднем ценники на игроков в топ-5 чемпионатах Европы упадут на 28%. Больше всего пострадает Марсель (почти 38%). Из топ-клубов в первой десятке присутствуют только Интер (2 место) и Бавария (6 позиция).

Одновременно это хорошие новости для потенциальных претендентов на Поля Погба. CIES утверждает, что стоимость звезды Манчестер Юнайтед снизится с 65 млн евро до 35 млн.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу