Месси и Роналду могли выступать в одном клубе – все сорвал звонок Пересу

Интриги с президентской гонкой Реала в 2009-м едва не стоили клубу подписания Роналду. Гильем Балаге в биографии Криша описал, как португалец мог оказаться в Барселоне.

16 января 2009 года Рамон Кальдерон подал в отставку с поста президента Реала. Его работу запятнали подозрениями, инсинуациями и обвинениями, а он говорил о заговорах за спиной и пытался отмыть свою репутацию. В итоге не выдержал.

Незадолго до отставки Кальдерона возникла первая критическая ситуация с трансфером Роналду. Ведущий радиопрограммы El Larguero заявил в эфире, что Криштиану имеет договоренность с Манчестер Юнайтед, которая позволяет в конце сезона перейти в другой клуб за "разумные деньги". Эта информация должна была оставаться конфиденциальной, но как-то попала в руки журналисту. Алекс Фергюсон взбесился – Жорже Мендешу и Рамону Кальдерону пришлось его успокаивать и заминать конфликт.

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Вторая критическая ситуация возникла уже при президентстве Висенте Болуды, который стал у руля после ухода Кальдерона и отвечал за то, чтобы летом состоялись новые выборы. 18 марта глава группы Ética Madridista Фернандес де Блас публично раскритиковал деятельность руководства Реала с точки зрения будущего приобретения Роналду. Формально де Блас был независимым, но его заявления удивительно соответствовали интересам предвыборной кампании Флорентино Переса (впоследствии он стал вице-президентом Переса).

"В Ливерпуле больше испанцев, чем в Реале. Криштиану – один из лучших футболистов мира, но Манчестер Юнайтед требует слишком много денег. Мы могли бы на эту сумму подписать двух игроков национальной сборной Испании. Такие инвестиции нужно тщательно оценивать и не покушаться на платежеспособность клуба. Возможно, разумнее потратить эти 100 миллионов на двух футболистов, желательно испанцев", – заявил де Блас.

Висенте Болуда серьезно испугался – он не хотел запятнать свое имя, не хотел, чтобы его обвиняли в растрате клубных ресурсов. На самом деле трансфер Роналду почти ничем не угрожал Реалу: в казне клуба были дополнительные 140 миллионов, а переход организовывали с минимальными рисками. Фернандес де Блас подал искаженную картину, но это сильно ударило по действующему президенту клуба. Болуда решил все развернуть, чтобы избежать обвинений.

Разрыв договоренности с Роналду стоил бы Реалу 30 миллионов евро, однако была и другая опция – если бы стороны совместно разорвали соглашение, ничего бы не пришлось платить. Болуда позвонил Жорже Мендешу с предложением все отменить: Реал "не выкинул бы на ветер" 94 млн евро, а Роналду мог бы перейти в любой другой клуб. Очень рискованный ход, Болуда пошел ва-банк.

Ответ Мендеша удивил не меньше – он согласился расторгнуть договоренность без любой компенсации и мгновенно послал в Мадрид своего юриста. Агент имел еще два предложения по Роналду. К тому же – более денежных. Манчестер Сити якобы готов был предложить 150 млн, а Барселона давала 105 млн. Лионель Месси и Криштиану Роналду могли оказаться в одной команде под руководством Пепа Гвардиолы.

Когда Болуда рассказал ситуацию своему окружению, совет директоров Реала взялся за голову. "Если Барса его подпишет, нам 10 лет не видать титула", – выпалил один из членов правления. Болуду уговаривали не отказываться от Роналду, но президент упорно стоял на своем, не желая войти в историю "придурком", который поставил под угрозу финансовую стабильность Реала. Напряжение достигло пика...

Решилось все очень неожиданно. Болуду убедили позвонить Флорентино Пересу. Решение на первый взгляд удивительное, ведь в тот момент Перес формально был никем и еще даже не подтвердил свою кандидатуру для выборов. Однако никто не сомневался, что он имел влияние на критичные заявления Фернандеса де Бласа.

11 часов вечера, Болуда вместе с партнерами набрал номер Переса и включил громкую связь. Разговор был коротким. Болуда объяснил Пересу, что ему надоели выпады де Бласа о неоправданном трансфере Криштиану и финансовой угрозе клуба, которой на самом деле не было. Флорентино мгновенно ответил: "Де Блас больше не скажет на эту тему ни слова".

Хоть Перес и считался врагом, но он не мог позволить себе сорвать приобретение Криштиану. Возглавить Реал в тот момент, когда Барселона имела бы Месси и Роналду, было бы катастрофой. Поэтому Флорентино все уладил. В тот же вечер позвонили Мендешу, а Жорже отозвал своего юриста. Несколько дней спустя Флорентино Перес объявил, что баллотируется на пост президента Реала.

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