Донецкий Шахтер не хочет отпускать Анатолия Трубина в Интер по дешевке. Миланцы больше не считают украинца приоритетной целью.

Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин может остаться в составе "горняков" на следующий сезон. Миланский Интер, который был главным претендентом на голкипера сборной Украины, выбрал другую приоритетную цель на вратарскую позицию. Об этом пишет издание Sky Sport 24.

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По сообщению источника, интерес "нерадзурри" к Трубину угас из-за больших финансовых аппетитов "оранжево-черных" – Шахтер хочет получить за футболиста около 35 миллионов евро. Миланцы планировали подписать украинца за 10 миллионов.

Руководство Интера считает, что текущей целью для клуба на этот момент стал швейцарский голкипер Ян Зоммер, ныне защищающий цвета мюнхенской Баварии.

Напомним, контракт Трубина с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В прошлом чемпионате он отыграл за дончан 38 матчей, 14 раз сохранял ворота "сухими" и пропустил 40 голов.

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