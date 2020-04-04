Трансфер Шахтера сорвался из-за коронавируса

Вспышка смертельной болезни помешал переходу полузащитника "горняков" Веллингтона Нема в Коритибу.

Президент бразильского клуба Коритиба Самир Намур признался, что его клуб был близок к переходу полузащитника Шахтера Веллингтона Нема, однако трансфер сорвала эпидемия COVID-19.

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"Мы несколько раз вели переговоры по Веллингтону Нему с Шахтером и приблизились к успешному их завершению", – сказал Намур в интервью изданию Jornal Bem Paraná.

Руководитель бразильского клуба отметил, что именно прекращение розыгрышей национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса помешало успешному завершению трансфера, хотя были и "другие факторы".

Напомним, Коритиба проявляла интерес к 28-летнему "горняку" еще в феврале, а затем в борьбу за полузащитника включился еще один бразильский клуб Форталеза, руководство которого впоследствии опровергло интерес к игроку.

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