'' Надо думать своей головой '': Каштру озвучил собственный план на УПЛ в условиях пандемии

Португальский наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру высказал свое видение завершения футбольного сезона в Украине.

"Я верю, что этот сезон нужно доиграть. Нельзя начинать новый, пока этот не завершен. Я говорю не только о еврокубках, но и о внутренних соревнованиях – чемпионате и, конечно, Кубке Украины, где мы, к сожалению, прекратили выступления.

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Не знаю, будем ли мы играть с болельщиками или нам будут выдавать какой-то сертификат, что команда "не болеет коронавирусом". Единственное в чем уверен – то, что сделали все команды на данный момент, не может быть перечеркнуто и забыто. Нужно уважать выполненную работу. Ведь это много часов тяжелого труда. Когда завершится этот сезон, в июле или августе, неизвестно, но как только появится такая возможность – мы должны его доиграть. Это мое мнение, есть другие точки зрения, я их уважаю, но надо думать своей головой. И, конечно, должна быть обеспечена максимальная безопасность", – сказал Каштру в комментарии программе "Оставайся с футболом".

Напомним, Шахтер после 23 туров возглавляет турнирную таблицу УПЛ и на 13 очков опережает ближайшего конкурента. В Лиге Европы "горняки" в первом матче 1/8 турнира на выезде одолели немецкий Вольфсбург со счетом 2:1.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента