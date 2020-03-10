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Президент Форталезы опроверг информацию о предложении приобрести хавбека Шахтера

10:55 35 Читати українською
Президент Форталезы опроверг информацию о предложении приобрести хавбека Шахтера
Веллингтона Нем / фото: ФК Шахтер

Бразильская Форталеза не была заинтересована в трансфере полузащитника Шахтера Веллингтона Нема.

"Трансфер Веллингтона Нема? Это неправда, мы не делали по нему никаких предложений Шахтеру", – отметил президент Форталезы Марсело Пас в комментарии Esportes O Povo.

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Ранее сообщалось, что Форталеза была заинтересована в приобретении игрока Шахтера, однако он отказался покидать Украину.

Напомним, первую часть текущего сезона Нем провел в аренде в Флуминенсе. По возвращении бразилец провел один матч за молодежную команду "горняков" в чемпионате Украины U-21, отметившись голом. В конце февраля Шахтер дозаявив исполнителя на вторую часть сезона УПЛ.

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Мир Трансферы Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Шахтер Шахтер Бразилия Форталеза Форталеза Веллингтон Нем Веллингтон Нем
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