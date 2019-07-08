toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Трансфер Самбрано из Динамо в Базель под угрозой срыва – швейцарцы не готовы удовлетворить финансовые аппетиты киевлян

16:59 159 Читати українською
Трансфер Самбрано из Динамо в Базель под угрозой срыва – швейцарцы не готовы удовлетворить финансовые аппетиты киевлян
Карлос Самбрано (слева) / КОНМЕБОЛ

Базель может отказаться от идеи приобретения защитника Динамо Карлоса Самбрано из-за слишком высокой цены, которую требуют киевляне.

Базель хочет выкупить контракт перуанца Карлоса Самбрано, который сам изъявляет желание остаться в Швейцарии, сообщает telebasel.ch.

Финал Копа Америка-2019: Бразилия – Перу – 3:1 – видео голов и обзор матча

Однако, переговоры продвигаются с огромными сложностями, поскольку "красно-синие" не готовы выплатить сумму, которую требует киевский клуб. Правда, издание не указывает конкретной цифры.

Самбрано перешел в Динамо зимой 2018 года, а через полгода был отдан в аренду в Базель.

Напомним, вместе со сборной Перу защитник добрался до финала Копа Америка-2019, где уступил хозяину турнира Бразилии (1:3).

blog_ava
Бразилия победила Перу в финале Копа Америка: тяжёлый триумф "селесао", судьи в центре внимания и шарм турнира
03:03
1058
Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Динамо Киев Динамо Киев Карлос Самбрано Карлос Самбрано Базель Базель Трансферы Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
55
мин
Мали
19:00
Кот-д'Ивуар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук