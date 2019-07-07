Финал Копа Америка-2019: Бразилия – Перу – видео голов

Бразилия встречается с Перу в финале Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор матча Бразилия – Перу.

Финальный матч Копа Америка-2019 Бразилия – Перу стартовал в 23:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проводит "Футбол 24".

Бразильцы вышли вперед уже на 15-й минуте, замкнув передачу Габриэла Жезуса. В конце первого тайма Пауло Герреро восстановил равновесие, реализовав пенальти. Однако всего через 2 минуты Жезус снова забил за бразильцев.

Видео гола Эвертона:

Видео гола Герреро:

Видео гола Жезуса: