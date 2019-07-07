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БРАЗИЛИЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Финал Копа Америка-2019: Бразилия – Перу – видео голов

7 июля 23:55 249 Читати українською
Финал Копа Америка-2019: Бразилия – Перу – видео голов
Бразилия – Перу – видео голов и обзор матча

Бразилия встречается с Перу в финале Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор матча Бразилия – Перу.

15’ Эвертон
45+2’ Габриэл Жезус
70’ Габриэл Жезус
 
Паоло Герреро 44’
15’ Эвертон
44’ Паоло Герреро
45+2’ Габриэл Жезус
70’ Габриэл Жезус

Финальный матч Копа Америка-2019 Бразилия – Перу стартовал в 23:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проводит "Футбол 24".

Бразильцы вышли вперед уже на 15-й минуте, замкнув передачу Габриэла Жезуса. В конце первого тайма Пауло Герреро восстановил равновесие, реализовав пенальти. Однако всего через 2 минуты Жезус снова забил за бразильцев.

Видео гола Эвертона:

Видео гола Герреро:

Видео гола Жезуса:

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Бразилия – Перу: анонс финала Копа Америка-2019
7 июля
1337
Теги
Мир Бразилия Бразилия Видеоновости Копа Америка-2019 Перу Перу Бразилия - Перу
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