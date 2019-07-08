Бразилия в меньшинстве добыла тяжелую победу над Перу, став триумфатором Копа Америка-2019

Сборная Бразилии благодаря голам Эвертона, Габриэля Жезуса и Ришарлисона переиграла Перу в домашнем финале Кубка Америки (3:1).

Первые 15 минут домашнего для Бразилии финала неожиданно прошли с преимуществом Перу. "Рохибланкос" уже на 2-й минуте создали первый момент – это Куэва прямым ударом со штрафного метров с 30-ти метил в левый угол, однако мяч прошёл рядом со штангой! На 6-й из-за пределов штрафной сильно, но неточно пробил Тапиа, а кроме того андердоги провели ряд острых атак в последней трети поля. Позади у них также всё было в полном порядке, ведь бразильцы до 14-й минуты не провели ни одного опасного выпада.

Тем более неожиданным стало взятие ворот Гальесе на 15-й, когда Жезус обыграл защитника на правом фланге и подал в штрафную, а Эвертон ударом в касание замкнул – 1:0!

Это сразу перетянуло инициативу и контроль над игрой в сторону подопечных Тите, которые зажали Перу на чужой половине поля. Впрочем, действительно острых моментов было немного: на 24-й минуте Коутинью ударом в касание рядом со штангой замкнул передачу с левого фланга, а на 36-й Фирмино выиграл "второй этаж" после навеса Эвертона – над перекладиной. Перуанцы смогли ответить подачей с углового на 28-й минуте, которую Герреро замкнул выше ворот.

Ближе к эндшпилю первого тайма перуанцы проснулись, организовав несколько опасных фланговых атак. Одна из таких на 41-й минуте завершилась прострелом, который попал в руку Тьягу Силвы – она ​​стояла на газоне, но для арбитра Роберто Тобара этого было достаточно для назначения пенальти. Даже после просмотра видеоповтора он не изменил своего решения, что позволило Пауло Герреро с "точки" сравнять счёт – 1:1!

Впрочем, уже в компенсированное время Бразилия снова вышла вперёд. Фирмино хитрым подкатом на фланге выбил мяч из-под ног соперника, после чего сферу подхватил Артур; опорник прошёл к штрафной и отдал поперечную передачу на Жезуса, который оказался в свободной зоне на линии. Далее Габриэлю оставалось попасть в левый нижний угол ворот, что то и сделал – 2:1! А если бы у Самбрано не поехала нога, то Жезус не получил бы пространства.

Начало второго тайма оказалось развесёлым. Активнее стартовали бразильцы: на 48-й минуте Дани Алвес завершил сольный проход ударом мимо левой штанги, а на 51-й Коутинью ворвался в штрафную и пробил с правой в дальнюю девятку – мяч пролетел рядом с крестовиной! На 55-й включились и перуанцы, в чем помогла обрезка Алекса Сандро на своей половине поля – впрочем, Куэва поспешил с выстрелом по воротам, а "селесао" в ответ провели атаку с выходом на ударную позицию Фелипе Коутинью.

В последний момент его успели накрыть, но с правого края после отскока удалось выстрелить Фирмино – неточно. На 58-й Роберто снова оказался в центре внимания, головой замкнув подачу с левого фланга, но мяч снова просвистел рядом с каркасом.

Середина второго тайма была довольно нервной для Бразилии. Перу всё больше силами переходило в наступление, что сказалось на ничейных мячах – их всё чаще выигрывали "рохибланкос". Впрочем, настоящего момента на 60-х минутах подопечным Гареки создать никак не удавалось, а вот команда Тите частенько вылетала в контры. Впрочем, и они не завершались моментами, но нерв в матче стоял невероятный.

Что-то должно было произойти, однако никто не мог ожидать, что случится удаление Габриэля Жезуса – на 70-й он получил вторую жёлтую за жёсткий толчок на фланге. Бразилия осталась в меньшинстве.

Перу тут же пошло вперёд и получило два фантастических шанса отыграться. На 73-й минуте Трауко прорвался на левый край штрафной и мощно пробил в ближний угол, однако Бразилию спас Алиссон. На 74-й же Флорес сыграл на отскоке, положив корпус и нанеся фантастический удар метров с 25-ти – мяч просвистел рядом со штангой! Ситуация была критической, но Тите вовремя обратился к заменам: вместо Коутинью и Фирмино вышли Ришарлисон и Милитао, а общая модель игры была изменена на "сушку".

Перуанцы старались атаковать, однако к середине 80-х минут стало понятно, что им ничего не удается. "Селесао" прекрасно закрывались и рвали темп, а в конце тайма пошли в атаку и забрали финал. На 87-й минуте Эвертон ворвался в штрафную и был сбит экс-динамовцем Самбрано; арбитр назначил пенальти, а Ришарлисон уверенно его реализовал – 3:1. Это был конец.

Таким образом, Бразилия добыла невероятно тяжёлую победу над сборной Перу, став победителем домашней Копа Америка-2019. "Инки" же как минимум на год получили статус вице-чемпиона континента.