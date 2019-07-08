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Трансфер Самбрано з Динамо у Базель під загрозою зриву – швейцарці не готові задовольнити фінансові апетити киян

16:59 1031 Читать на русском
Трансфер Самбрано з Динамо у Базель під загрозою зриву – швейцарці не готові задовольнити фінансові апетити киян
Карлос Самбрано (ліворуч) / КОНМЕБОЛ

Базель може відмовитись від ідеї придбання захисника Динамо Карлоса Самбрано через занадто високу ціну, яку вимагають кияни.

Базель хоче викупити контракт перуанця Карлоса Самбрано, який сам виявляє бажання залишитись у Швейцарії, повідомляє telebasel.ch.

Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Проте, переговори просуваються з величезними складнощами, оскільки "червоно-сині" не готові виплатити суму, яку вимагає київський клуб. Щоправда, видання не вказує конкретної цифри.

Самбрано перейшов у Динамо взимку 2018 року, а за півроку був відданий в оренду в Базель.

Нагадаємо, разом зі збірною Перу захисник дістався фіналу Копа Амеріка-2019, де поступився господарю турніру Бразилії (1:3).

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