Трансфер Самбрано з Динамо у Базель під загрозою зриву – швейцарці не готові задовольнити фінансові апетити киян

Базель може відмовитись від ідеї придбання захисника Динамо Карлоса Самбрано через занадто високу ціну, яку вимагають кияни.

Базель хоче викупити контракт перуанця Карлоса Самбрано, який сам виявляє бажання залишитись у Швейцарії, повідомляє telebasel.ch.

Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Проте, переговори просуваються з величезними складнощами, оскільки "червоно-сині" не готові виплатити суму, яку вимагає київський клуб. Щоправда, видання не вказує конкретної цифри.

Самбрано перейшов у Динамо взимку 2018 року, а за півроку був відданий в оренду в Базель.

Нагадаємо, разом зі збірною Перу захисник дістався фіналу Копа Амеріка-2019, де поступився господарю турніру Бразилії (1:3).