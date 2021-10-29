Лиссабонская Бенфика и ее бывший президент Луис Фелипе Виейра попали в поле зрения правоохранительных органов Португалии из-за ряда сомнительных сделок купли, продажи и аренды игроков.

Функционер стал подозреваемым по делу о незаконных финансовых операциях, сообщает Record.

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Виейра, вероятно, оформил 19 сомнительных сделок. Прокуратура заинтересовалась контрактами игроков первой команды "орлов" (Влаходимос, Ферру, Морато, Вайгль, Таарабт, Эвертон, Сеферович). Также под подозрением соглашения с проданными исполнителями – атакующим хавбеком Шахтера Педриньо и форвардом ПАОКа Живковичем. Все эти контракты заинтересовали правоохранителей из-за вмешательства бизнесмена Бруна Маседу.

Напомним, что Педриньо покинул Да Луж прошлым летом. За 18 млн евро бразильца приобрел Шахтер.

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