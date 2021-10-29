Лісабонська Бенфіка та її колишній президент Луїс Феліпе Вієйра потрапили в поле зору правоохоронних органів Португалії через низку сумнівних угод купівлі, продажу та оренди гравців.

Функціонер став підозрюваним у справі про незаконні фінансові операції, повідомляє Record.

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Вієйра, ймовірно, оформив 19 сумнівних угод. Прокуратура зацікавилася контрактами гравців першої команди "орлів" (Влаходімос, Ферру, Морато, Вайгль, Таарабт, Евертон, Сеферовіч). Також під підозрою угоди з проданими виконавцями – атакувальним хавбеком Шахтаря Педрінью і форвардом ПАОКа Живковічем. Усі ці контракти зацікавили правоохоронців через втручання бізнесмена Бруну Маседу.

Нагадаємо, що Педрінью покинув Да Луж минулого літа. За 18 млн євро бразильця придбав Шахтар.

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