Олимпия из Асунсьона в ближайшее время вряд ли сможет выполнить финансовые обязательства перед киевским Динамо. Парагвайский гранд до сих пор не рассчитался за переход вингера Дерлиса Гонсалеса.

"Бахромчатые" не смогли собрать 5,1 млн долларов для выплаты Динамо, сообщает D10.

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"Мы приложили усилия, однако необходимую сумму еще не собрали. Планируем принять санкции ФИФА. Мы собрали около 2 млн евро. Необходимую сумму могли бы собрать, но возникли проблемы", – рассказал финансовый советник Олимпии Мануэль Феррейра.

Напомним, что две недели назад CAS поставил точку в скандальном деле по долгу парагвайцев перед Динамо. Гранд задолжали чемпиону Украины 5 млн долларов. В 2020 году парагвайцы договорились о выкупе 50 % прав на Дерлиса и должны были выплатить всю сумму четырьмя траншами, но так этого и не сделали.

К слову, общие долги Олимпии составляют свыше 50 млн долларов. Скорее всего, "бахромчатые" получат трансферный бан.

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