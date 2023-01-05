Арсенал не собирается танцевать под дудку Шахтера и не будет использовать все возможные ресурсы для трансфера Михаила Мудрика, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Твиттер.

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По информации источника, "канониры" понимают намерения "горняков" использовать Челси как рычаг влияния в переговорах, чтобы заставить Арсенал пойти на более решительные шаги. Артета и Ко не будут превышать планку в 70-75 миллионов евро, ведь это уже на 45 миллионов больше той суммы, которую предлагал летом за Мудрика Эвертон.

Если Челси сделает гораздо большее предложение, Арсенал не будет втягиваться в так называемую "войну ставок" – клуб имеет свои лимиты по максимальной стоимости. По мнению журналиста, переговоры Шахтера очень нетипичны и вокруг них происходит "много игр" – чтобы добиться успеха, приходится использовать посредников.

Ранее сообщалось, что Арсенал уже нашел альтернативу Мудрику в Брайтоне – "канониры" обратили свое внимание на японского полузащитника Каору Митома.

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