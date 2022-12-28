Бергамаски поки чітко не вирішили, чи точно хочуть прощатись з 29-річним українцем. Проте, якщо рішення ухвалять, то Аталанту влаштує лише повноцінний трансфер, інформує GiveMeSport.

Маліновський має дві перешкоди на шляху до Тоттенхема

Тоттенхем ще влітку прагнув підписати Руслана, але італійці не захотіли віддавати його в оренду з правом викупу. Позиція не змінилась досі – клуб влаштує винятково продаж.

Нагадаємо, Аталанта нібито підняла ціну за українця з 10 до 20 млн євро, чим, зокрема, відлякала Марсель, який має фінансові проблеми. Маліновський провів 14 неповних матчів у сезоні, відзначившись голом та двома результативними передачами.

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