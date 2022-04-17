Трансфер Фернандо в Зальцбург: Романо раскрыл сумму, которую заработает Шахтер
Дончане уже летом смогут пополнить свой бюджет благодаря продаже Педро Фернандо.
Шахтер согласовал переезд 23-летнего форварда в Зальцбург, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Австрийцы заплатят за бразильца более 6 миллионов евро.
Легионер Шахтера перейдет в Зальцбург и заменит сенсацию Лиги чемпионов, – Романо
Трансфер должен состоятся уже в начале июля. Фернандо должен заменить Карима Адейеми, которого хочет приобрести Боруссия Дортмунд и который стал сенсацией группового этапа этой ЛЧ (3 гола и 2 ассиста).
Напомним, летом 2018-го "горняки" заплатили Палмейрасу за нападающего 5,5 млн евро. В текущем сезоне Педро провел 14 матчей, в которых отличился 8 мячами и 2 результативными передачами.
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