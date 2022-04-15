Зальцбург настроен подписать 23-летнего бразильца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Чемпион Австрии готовится к потере своей звезды Карима Адейеми, которого хочет приобрести Боруссия Дортмунд. Форвард "быков" стал настоящей сенсацией группового этапа ЛЧ – 3 гола и 2 ассиста. Именно на его место и должен прийти Фернандо, однако это произойдет 1 июля. Переговоры между Шахтером и Зальцбургом на финальной стадии.

Добавим, что летом 2018 года "горняки" заплатили Палмейрасу за нападающего 5,5 млн евро. В текущем сезоне Фернандо провел 14 матчей, в которых оформил 8 голов и 2 ассиста.

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