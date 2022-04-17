Трансфер Фернандо у Зальцбург: Романо розкрив суму, яку заробить Шахтар
Донеччани вже влітку зможуть поповнити свій бюджет завдяки продажу Педро Фернандо.
Шахтар узгодив переїзд 23-річного форварда у Зальцбург, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Австрійці заплатять за бразильця понад 6 мільйонів євро.
Легіонер Шахтаря перейде у Зальцбург і замінить сенсацію Ліги чемпіонів, – Романо
Трансфер має відбутись вже на початку липня. Фернандо повинен замінити Каріма Адейємі, якого хоче придбати Борусія Дортмунд і який став сенсацією групового етапу цієї ЛЧ (3 голи і 2 асисти).
Нагадаємо, влітку 2018-го "гірники" заплатили Палмейрасу за нападника 5,5 млн євро. У поточному сезоні Педро провів 14 матчів, в яких відзначився 8 м'ячами та 2 результативними передачами.
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