Шахтар узгодив переїзд 23-річного форварда у Зальцбург, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Австрійці заплатять за бразильця понад 6 мільйонів євро.

Легіонер Шахтаря перейде у Зальцбург і замінить сенсацію Ліги чемпіонів, – Романо

Трансфер має відбутись вже на початку липня. Фернандо повинен замінити Каріма Адейємі, якого хоче придбати Борусія Дортмунд і який став сенсацією групового етапу цієї ЛЧ (3 голи і 2 асисти).

Нагадаємо, влітку 2018-го "гірники" заплатили Палмейрасу за нападника 5,5 млн євро. У поточному сезоні Педро провів 14 матчів, в яких відзначився 8 м'ячами та 2 результативними передачами.

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