Палкин: У Фернандо не было шансов в Спортинге

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал, почему "горняки" вернули из аренды бразильского нападающего Фернандо.

"Он, по большому счету, не играл. Сыграл всего несколько матчей в дубле Спортинга. Фактически, все это время он был травмирован. То одна травма, то другая. Шансов сыграть за первую команду Спортинга у него не было.

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Поэтому мы поговорили с парнем, поговорили со Спортингом и приняли решение его вернуть. Фернандо сам хочет доказывать, что достоин играть в Шахтере и горит желанием. Этому парню нужно больше времени, чтобы себя зарекомендовать", – цитирует Палкина сайт телеканалов Футбол.

Напомним, 20-летний вингер перешел в стан "оранжево-черных" 1 июля 2018 года из бразильского Палмейраса за 5,5 млн евро. Не сумев завоевать себе место на футбольном поле он 1 сентября 2019 года ушел в аренду в лиссабонский Спортинг, однако из-за травмы так и не дебютировал за основную команду. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

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