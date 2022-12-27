Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение заканчивалось только летом, но 32-летний защитник попросил отпустить его сейчас из-за нехватки игровой практики в команде Альфреда Схредера.

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Блинд присоединился к академии Аякса еще в 1998 году, когда ему было всего 8. Сын легендарного Данни Блинда оправдал надежды отца и в 2008 году сам дебютировал за взрослую команду амстердамцев. Всего Дэйли отыграл в составе родного клуба 333 матча, завоевал 11 трофеев. Универсал на заре карьеры успел поиграть полгода в аренде за Гронинген и еще 4 года отдал Манчестер Юнайтед (2014-2018), с которым добыл 4 титула.

Карьера Блинда могла завершиться в августе 2020 года. Защитник пережил остановку сердца прямо во время спарринга Аякса, но оклемался и продолжил выступления на топ-уровне с вживленным кардиостимулятором. Амстердамский клуб обещает организовать прощальный поединок для защитника, явно претендующего на статус легенды.

December 27, 2022: Thanks for everything, @BlindDaley!



333 matches

13 goals

7 x Eredivisie Champion

2 x KNVB Cup

2 x Johan Cruijff Shield⁰

1 x Ajax Player of the Year in 2013

1 x Eredivisie Player of the Year in 2014 pic.twitter.com/wHirzlUnnZ — AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022

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