Трагедия сборной Украины вдохновила Бейла создать собственное пиво – известна цена и маленький ассортимент
Вингер Лос-Анджелес Гэлакси Гарет Бейл придумывает себе разнообразные занятия вне футбола.
В супермаркетах Уэльса начали продажу пива под брендом местного кумира, сообщает Daily Mail.
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Выбор ограничивается двумя сортами – Bale Ale и Bale Lager. Одна бутылка стоит 1,70 фунта, часть прибыли пойдет на развитие британского футбола. Гарет изготовил пиво совместно с компанией Glamorgan Brewing Co, офис которой расположен в 10 минутах от дома 33-летнего футболиста.
Бейл вдохновился создать собственное пиво после первого за 64 года выхода сборной Уэльса на чемпионат мира. Напомним, в финале плей-офф жертвой "драконов" стала сборная Украины, а экс-вингер Реала забил единственный гол с помощью рикошета от Ярмоленко.
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