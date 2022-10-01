В супермаркетах Уэльса начали продажу пива под брендом местного кумира, сообщает Daily Mail.

Уэльс – Украина: автогол Ярмоленко переписали на Бейла

Выбор ограничивается двумя сортами – Bale Ale и Bale Lager. Одна бутылка стоит 1,70 фунта, часть прибыли пойдет на развитие британского футбола. Гарет изготовил пиво совместно с компанией Glamorgan Brewing Co, офис которой расположен в 10 минутах от дома 33-летнего футболиста.

Бейл вдохновился создать собственное пиво после первого за 64 года выхода сборной Уэльса на чемпионат мира. Напомним, в финале плей-офф жертвой "драконов" стала сборная Украины, а экс-вингер Реала забил единственный гол с помощью рикошета от Ярмоленко.

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