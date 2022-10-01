У супермаркетах Уельсу розпочали продаж пива під брендом місцевого кумира, інформує Daily Mail.

Уельс – Україна: автогол Ярмоленка переписали на Бейла

Наразі вибір обмежується двома сортами – Bale Ale і Bale Lager. Одна пляшка коштує 1,70 фунтів, частина прибутку піде на розвиток британського футболу. Гарет виготовив пиво спільно з компанією Glamorgan Brewing Co, офіс якої розташований у 10 хвилинах від рідної домівки 33-річного футболіста.

Бейл надихнувся створити власне пиво після першого за 64 роки виходу збірної Уельса на чемпіонат світу. Нагадаємо, у фіналі плей-офф жертвою "драконів" стала збірна України, а екс-вінгер Реала забив єдиний гол з допомогою рикошета від Ярмоленка.

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