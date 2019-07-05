Динамо хотело пригласить турецкого тренера

Главный тренер Бешикташа Абдулла Авджи мог возглавить киевское Динамо.

"Была где-то месяц назад такая информация. Более того, Авджи даже купил билет в Киев, чтобы прилететь договориться с Суркисом. Мы хотели организовать их встречу. В таком случае, Абдулла, наверняка, подписал бы контракт с Киевом. Я даже высказывал своё мнение про Киев для Авджи.

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Он действительно интересовался возможностью поработать тренером в Динамо. Можно сказать, что немного не получилось организовать эту встречу. Жаль, что так вышло. В Киеве Авджи работал бы долгое время и был бы успешным тренером в Украине.

Но так вышло, что Бешикташ сумел опередить Динамо и сделал своё предложение раньше. К тому же были предложены более интересные условия и Авджи выбрал Бешикташ", – сказал агент ФИФА Алааддин Мемиш изданию FootBoom.

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