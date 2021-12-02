"Заржавевший" Тоттенхэм, из-за непогоды пропустивший поединок предыдущего тура против Бернли, рвался в бой – девятая строчка в турнирной таблице отнюдь не соответствует амбициям "шпор". Не собирался отсиживаться в обороне и Брентфорд, прервавший пятиматчевую безвыигрышную серию победой над Эвертоном.

Конте: Тоттенхэм скатился за последнее время

Однако "пчелы" пропустили довольно простой гол уже на 12-й минуте: Сон Хин Мин навесил с левого фланга в штрафную и Бен Дэвис головой попал в сетку. Мяч успел зацепить Серхи Каноса, поэтому гол переписали именно на полузащитника Брентфорда.

Тоттенхэм продолжил давить, но отлично работал в рамке Альваро Фернандес, который не позволил отличиться Мину и Хейбергу. В конце тайма гости могли сравнивать – Льорис дважды выпускал сферу из рук, но обошлось.

В середине второго тайма Мбемо целился в правый угол ворот Уго, но француз вовремя отреагировал. Зато забил Тоттенхэм – вездесущему корейцу удалось замкнуть прострел с левого фланга от Регилона. Гости старалисьоформить хотя бы гол престижа, однако лондонцы на классе довели поединок до победы, которая подняла их сразу на шестую строчку.

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