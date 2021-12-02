"Заржавілий" Тоттенхем, який через негоду пропустив поєдинок попереднього туру проти Бернлі, рвався у бій – дев'ята сходинка у турнірній таблиці аж ніяк не відповідає амбіціям "шпор". Не збирався відсиджуватись в обороні і Брентфорд, який перервав п'ятиматчеву безвиграшну серію перемогою над Евертоном.

Конте: Тоттенхем скотився за останній час

Однак, "бджоли" пропустили доволі простий гол вже на 12-й хвилині: Сон Хин Мін навісив з лівого флангу у штрафний майданчик і Бен Девіс головою поцілив у сітку. М'яч встиг зачепити Серхі Каноса, тож гол переписали саме на півзахисника Брентфорда.

Тоттенхем продовжив тиснути, але чудово працював у рамці Альваро Фернандес, який не дозволив відзначитись Міну та Хьойбергу. Наприкінці тайму гості могли зрівнювати – Льоріс двічі випускав сферу з рук, але минулося.

В середині другого тайму Мбемо цілив у правий кут воріт Уго, але француз вчасно зреагував. Натомість забив Тоттенхем – всюдисущому корейцеві вдалось замкнути простріл з лівого флангу від Регілона. Гості старались оформити бодай гол престижу, однак лондонці на класі довели поєдинок до перемоги, яка підняла їх одразу на шосту сходинку.

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