"Это величайший вызов в моей карьере, но я не боюсь.

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Клуб в последнее время скатился. Когда я был в Челси, Тоттенхэм был очень конкурентоспособной, действительно сильной командой. Я думаю, что Тоттенхэм сейчас расплачивается за потерю важных игроков или потому, что некоторые из них состарились, а затем сменилось поколение.

Мы должны создавать, начинать заново. Мы должны создать прочный фундамент, чтобы вернуться и бороться за что-то важное по-прежнему. Нужно быть честными. Но это не значит, что мы не хотим думать о великом. Нам нужно это делать. Но сейчас мы должны осознавать, что мы здесь", – цитирует Конте Daily Mail.

После 12-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 9-й строчке.

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