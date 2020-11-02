Бывший форвард Ромы и сборной Италии Франческо Тотти сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Sky Sport Italia.

Тотти написал трогательное прощальное письмо отцу, который умер от коронавируса

44-летний Император решил проверить у себя наличие болезни после обнаружения определенных симптомов – у Франческо поднялась температура и появилось ощущение слабости. Несколько недель назад ушел из жизни 76-летний отец экс-футболиста – Энцо Тотти, у которого тоже диагностировали коронавирус.

Напомним, Тотти является легендой Ромы, за столичный клуб он выступал на протяжении 1992-2017 годов.

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