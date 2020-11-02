Тотти подхватил COVID-19 – недавно Император похоронил отца, жизнь которого забрал вирус
Легенда итальянского футбола не смог уберечься от коронавируса.
Бывший форвард Ромы и сборной Италии Франческо Тотти сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Sky Sport Italia.
Тотти написал трогательное прощальное письмо отцу, который умер от коронавируса
44-летний Император решил проверить у себя наличие болезни после обнаружения определенных симптомов – у Франческо поднялась температура и появилось ощущение слабости. Несколько недель назад ушел из жизни 76-летний отец экс-футболиста – Энцо Тотти, у которого тоже диагностировали коронавирус.
Напомним, Тотти является легендой Ромы, за столичный клуб он выступал на протяжении 1992-2017 годов.
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