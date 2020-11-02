Тотті підхопив COVID-19 – нещодавно Імператор поховав батька, життя якого забрав вірус
Легенда італійського футболу не зміг вберегтись від коронавірусу.
Колишній форвард Роми та збірної Італії Франческо Тотті здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє Sky Sport Italia.
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44-річний Імператор вирішив перевірити у себе наявність сумнозвісної хвороби після виявлення певних симптомів – у Франческо піднялась температура та з'явилось відчуття слабкості. Кілька тижнів тому пішов з життя 76-річний батько екс-футболіста – Енцо Тотті, у якого теж діагностували коронавірус.
Нагадаємо, Тотті є легендою Роми, за столичний клуб він виступав протягом 1992-2017 років.
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