Ранее главный тренер "волков" Жозе Моуринью заявил, что хотел бы снова видеть "Императора" на Стадио Олимпико. Мол, клубу нужен еще один мощный голос для публичного влияния. Моуринью жаловался, что сейчас сам защищает клуб и пытается воевать с судейской несправедливостью.

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"Я видел все эти написанные истории. Моуринью действительно кое-что сказал мне, но давайте подождем и посмотрим, что произойдет. В следующем году я, возможно, уже буду на Олимпико", – приводит слова Тотти Football Italia.

Напомним, легендарный форвард всю свою профессиональную карьеру посвятил Роме (1993–2017 годы).

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