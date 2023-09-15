Франческо Тотті готовий знову працювати на благо єдиного клубу свого життя.

Раніше головний тренер "вовків" Жозе Моурінью заявив, що хотів би знову бачити "Імператора" на Стадіо Олімпіко. Мовляв, клубу потрібен ще один потужний голос для публічного впливу. Моурінью скаржився, що зараз він самотужки захищає клуб і намагається воювати зі суддівською несправедливістю.

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"Я бачив всі ці написані історії. Моурінью справді дещо сказав мені, але давайте почекаємо і подивимося, що станеться. Наступного року я, можливо, вже буду на Олімпіко", – наводить слова Тотті Football Italia.

Нагадаємо, легендарний форвард всю свою професіональну кар'єру присвятив Ромі (1993-2017 роки).

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