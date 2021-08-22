"Шпоры" выбирают среди двух атакующих исполнителей, сообщает Sky Sports.

Хамес может оказаться в Ньюкасле

Тоттенхэм всерьез интересуется звездой казанского Рубина Кварацхелией. Правда, переговоры пока находятся на начальной стадии. Альтернативный вариант для лондонцев – вингер Вулверхэмптона Траоре. Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту хорошо знаком с возможностями испанца после совместной работы в рядах Вулвз. Тоттенхэм заинтересован в аренде мускулистого пиренейца.

К слову, в сезоне 2021/22 Хвича Кварацхелия провел 4 матча в РПЛ, в которых забил 1 мяч. В предыдущей кампании в его активе 23 поединка (4 гола, 4 ассиста).

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