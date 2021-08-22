Новым претендентом на опального колумбийца стал Ньюкасл, утверждает Fichajes.

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Наставник "ирисок" Рафа Бенитес внес Хамеса в "черный список" игроков, на которых не рассчитывает в Эвертоне. Окружение хавбека в данный момент работает над несколькими вариантами трудоустройства. Раньше среди претендентов на Хамеса, в частности, называли мадридский Атлетико. Теперь в подписании латиноамериканца лично заинтересован коуч Ньюкасла Стив Брюс.

К слову, в сезоне 2020/21 Хамес Родригес провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач.

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