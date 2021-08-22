"Шпори" обирають з-поміж двох атакувальних виконавців, повідомляє Sky Sports.

Хамес може опинитися в Ньюкаслі

Тоттенхем всерйоз цікавиться зіркою казанського Рубіна Кварацхелією. Щоправда, перемовини наразі перебувають на початковій стадії. Альтернативний варіант для лондонців – вінгер Вулверхемптона Траоре. Керманич "шпор" Нуну Ешпіріту Санту добре знайомий із можливостями іспанця після спільної роботи в складі Вулвз. Тоттенхем зацікавлений в оренді м'язистого піренейця.

До слова, в сезоні 2021/22 Хвіча Кварацхелія провів 4 матчі в РПЛ, у яких забив 1 м'яч. У попередній кампанії в його активі 23 поєдинки (4 голи, 4 асисти).

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