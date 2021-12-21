Клубам наконец-то удалось достичь консенсуса с мэрией. После внесения изменений был утвержден проект компании Populous, также строившей арену для Тоттенхэма. Власти пошли на уступки, когда по проекту уменьшили количество бетона в пользу зеленых насаждений. В частности, не удастся построить башню, где должны были разместить бизнес-центр.

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Милан и Интер благодаря новой арене, которая будет рассчитана на 60-65 тысяч зрителей, планируют зарабатывать около 80 млн евро за сезон каждый. Переезд должен состояться в 2027 году.

Пока неизвестно, что будет с Сан-Сиро. Мэр Милана Беппе Сала уже заявил, что готов сотрудничать, если найдутся желающий арендовать культовый стадион. В 2026 году там еще пройдут Олимпийские игры. После переезда футбольных команд арену частично демонтируют.

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