Тоттенхэм в меньшинстве одолел Саутгемптон, Челси победил Брайтон: 7-й тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 7-го тура чемпионата Англии состоялось несколько поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпонат Англии 2019/20, 7-й тур

Астон Вилла – Бернли – 2:2

Голы: Эль-Гази, 33, Макгинн, 78 – Родригес, 68, Вуд, 81

Борнмут – Вест Хэм – 2:2

Голы: Кинг, 17, Вилсон, 46 – Ярмоленко, 10, Крессвелл, 74

Вулверхэмптон – Уотфорд – 2:0

Голы: Догерти, 18, Янмаат, 61 (аг.)

Кристал Пэлас – Норвич – 2:0

Голы: Миливоевич, 21 (пен.), Таунсенд, 92

Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:1

Голы: Ндомбеле, 24, Кейн, 43 – Ингз, 39

Удаление: Орье, 31 (Тоттенхэм, вторая желтая карточка)

Челси – Брайтон – 2:0

Голы: Жоржинью, 50 (пен.), Виллиан, 76

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Неудачник турнирной таблицы Астон Вилла принимала Бернли. Хозяева в первом тайме почти вдвое больше владели мячом, что воплотилось в забитый гол: в середине первого тайма отличился Джон Макгинн. Однако воспользовавшись помощью системы VAR арбитр гол отменил. В конце концов, уже через восемь минут Анвар Эль-Гази откликнулся на ювелирную поперечную передачу Фредерика Жильбера в штрафную и вколотил мяч в сетку. После перерыва Бернли добавил и на 68-й минуте Джей Родригес сравнял счет, воспользовавшись пасом Эрика Питерса. Через десять минут хозяева вновь вышли вперед – отличился Джон Макгинн. Однако не успели они как следует отпраздновать взятие ворот – Крис Вуд восстановил статус-кво и установил окончательный счет в матче.

Две последние команды турнирной таблицы – Вулверхэмптон и Уотфорд – решали кто из них больший неудачник. На 18-й минуте Мэтт Догерти воспользовался передачей Педру Нету и открыл счет в матче. А во втором тайме Дарил Янмат после навеса в штрафную, пытался головой выбить мяч подальше, но отправил его за спину собственном голкиперу. Победа подняла "волков" сразу на семь ступенек в турнирной таблице.

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Кристал Пэлас открыл счет с пенальти в середине тайма: Ибрагим Амаду нарушил правила в своей штрафной и Лука Миливоевич переиграл вратаря "с точки". На второй добавленной к матчу минуте Таунсенд удвоил преимущество своей команды, чем поставил жирную точку в матче.

Тоттехем на 21-й минуте вышел вперед в матче с Саутгемптоном – Танге Ндомбеле после передачи Сон Хин Мина вывел лондонцев вперед. Впоследствии Орье в течение 4 минут получил две желтые карточки и оставил хозяев в меньшинстве. Этим сразу же воспользовался Саутгемптон и Дэнни Ингз на 39-й минуте сравнял счет в матче. И еще до перерыва Кейн снова увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Челси без особых проблем победил Брайтон. Первый тайм прошел без забитых мячей, зато во второй половине встречи сначала с пенальти отличился Жоржинью, а затем с игры забил экс-игрок донецкого Шахтера Виллиан.

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