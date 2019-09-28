Ливерпуль минимально одолел Шеффилд благодаря курьезному голу: 7-й тур АПЛ, матчи субботы

Ливерпуль в гостях переиграл Шеффилд Юнайтед и продолжил свою победную серию в чемпионате. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

Чемпионат Англии 2019/2020, 7-й тур

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:1

Гол: Вейналдум, 71

Астон Вилла – Бернли – начало матча в 17:00

Борнмут – Вест Хэм – начало матча в 17:00

Вурверхэмптон – Уотфорд – начало матча в 17:00

Кристал Пэлас – Норвич – начало матча в 17:00

Тоттенхем – Саутгемптон – начало матча в 17:00

Челси – Брайтон – начало матча в 17:00

Эвертон – Манчестер Сити – начало матча в 19:30

В первом матче 7-го тура Шеффилд на своем поле принимал Ливерпуль, который не только лидировал в чемпионской гонке, но и имел стопроцентный показатель набранных очков – 18 за 6 туров АПЛ. Гости сразу завладели мячом и неспешно организовывали собственные позиционные атаки. Но первый опасный эпизод создали все же хозяева.

Каллум Робинсон получил передачу в штрафной и вторым касанием наносил удар, но мяч пролетел рядом со штангой. Ливерпуль ответил инливидуальним проходом Салаха, у которого удар тоже немного не вышел – мимо. В конце первого тайма Мане мог выводить гостей вперед, но его удар приняла на себя стойка!

Во втором тайме Ливерпуль продолжил почти втрое больше владеть мячом, чем соперник, однако этот факт не очень помогал гостям открыть счет. Впрочем, чуть позже, ливерпульцам это таки удалось, но не без помощи хозяев. Вейналдум оказался первым на мяче после выноса, и с линии штрафной пробил низом – казалось, удар по центру не станет проблемой для голкипера, но тот не сумел удержать мяч, который предательски медленно закатился в ворота – 0:1. Больше зрители голов в этом матче не увидели – минимальная победа Ливерпуля в итоге.

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