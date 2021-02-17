"Шпори" на початку сезону були у прекрасній формі. У якийсь момент команду називали серед головних претендентів на титул. З часом результати стали гіршими – наразі Тоттенхем лише 9-й у турнірній таблиці АПЛ.

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Таке становище не задовольняє керівництво клубу. За інформацією Eurosport, боси Тоттенхема вже приглядаються до можливих наступників Жозе Моурінью. Зазначається, що дострокове звільнення португальцю не загрожує, а от по завершенні сезону він справді може піти. Особливо, якщо команда не зможе кваліфікуватися у єврокубки.

Видання зазначає, що в разі відставки Моурінью Тоттенхем планує запросити іншого іменитого наставника. Головною мрією залишається Юліан Нагельсманн із РБ Лейпциг. Також у Лондоні знову відновили інтерес до Брендана Роджерса, який утримує Лестер серед лідерів АПЛ.

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