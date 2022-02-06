Тоттенхэм уверенно обыграл Брайтон – дубль Кейна вывел "шпор" в следующую стадию Кубка Англии
00:10 - Читати українською
Тоттенхэм не испытал проблем в поединке 1/16 финала Кубка Англии против Брайтона. Читайте отчет о матче на Футбол 24.
Кубок Англии 2021/22, 1/16 финала
Тоттенхэм – Брайтон – 3:1
Голы: Кейн, 13, 66, Марч, 24, (аг.) – Биссума, 63
Игровой субботний день Кубка Англии завершился встречей Тоттенхэма и Брайтона. Главным героем стал Харри Кейн, наконец показавший прошлогоднюю форму. Уже на 13-й минуте форвард классным ударом из-за пределов штрафной пробил в дальнюю девятку.
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