Кубок Англии 2021/22, 1/16 финала

Тоттенхэм – Брайтон – 3:1

Голы: Кейн, 13, 66, Марч, 24, (аг.) – Биссума, 63

Игровой субботний день Кубка Англии завершился встречей Тоттенхэма и Брайтона. Главным героем стал Харри Кейн, наконец показавший прошлогоднюю форму. Уже на 13-й минуте форвард классным ударом из-за пределов штрафной пробил в дальнюю девятку.

Достаточно быстро Тоттенхэм удвоил преимущество – Эмерсон навесил, рикошет от Марча и мяч залетел за шиворот голкипера. После перерыва Брайтон отыграл один мяч шикарным голом Биссума, но последнее слово было за Кейном, который втолкнул мяч в ворота после удара Сона.

Таким образом, Тоттенхэм стал еще одним участником 1/8 финала Кубка Англии, а завтра будут разыграны еще 3 путевки в следующий раунд турнира.

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