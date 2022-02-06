Кубок Англії 2021/22, 1/16 фіналу

Тоттенхем – Брайтон – 3:1

Голи: Кейн, 13, 66, Марч, 24, (аг.) – Біссума, 63

Ігровий суботній день Кубка Англії завершився зустріччю Тоттенхема та Брайтона. Головним героєм став Харрі Кейн, який нарешті показав минулорічну форму. Вже на 13 хвилині форвард класним ударом з-за меж штрафного пробив у дальню дев'ятку.

Досить швидко Тоттенхем подвоїв перевагу – Емерсон навісив, рикошет від Марча і м'яч залетів за комірець голкіперу. По перерві Брайтон відіграв один м'яч шикарним голом Біссума, але останнє слово було за Кейном, який заштовхав м'яч у ворота після удару Сона.

Таким чином, Тоттенхем став ще одним учасником 1/8 фіналу Кубка Англії, а завтра будуть розіграні ще 3 путівки до наступного раунду турніру.

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