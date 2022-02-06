Тоттенхем впевнено обіграв Брайтон – дубль Кейна вивів "шпор" в наступну стадію Кубка Англії
00:10 - Читать на русском
Тоттенхем не зазнав проблем у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії проти Брайтона. Читайте звіт про матч на Футбол 24.
Кубок Англії 2021/22, 1/16 фіналу
Тоттенхем – Брайтон – 3:1
Голи: Кейн, 13, 66, Марч, 24, (аг.) – Біссума, 63
Ігровий суботній день Кубка Англії завершився зустріччю Тоттенхема та Брайтона. Головним героєм став Харрі Кейн, який нарешті показав минулорічну форму. Вже на 13 хвилині форвард класним ударом з-за меж штрафного пробив у дальню дев'ятку.
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