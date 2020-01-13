Тоттенхэм согласовал аренду Жедсона Фернандеса – он мог стать конкурентом Ярмоленко

Полузащитник Бенфики Жедсон Фернандес в ближайшее время станет игроком Тоттенхэма на правах аренды.

Жедсон Фернандес вылетит в Лондон в течение следующих 48 часов для подписания контракта с Тоттенхэмом, сообщает Sky Sports.

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Отмечается, что клубы договорились о переходе и согласовывают детали сделки, такие как личные условия Фернандеса. Ранее одним из претендентов на португальца назывался Вест Хэм Ярмоленко.

К слову, португалец провел лишь 6 матчей в текущем сезоне за Бенфику в чемпионате Португалии, а не отметившись результативными действиями.

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