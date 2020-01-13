Тоттенхем узгодив оренду Жедсона Фернандеса – він міг стати конкурентом Ярмоленка

Півзахисник Бенфіки Жедсон Фернандес найближчим часом стане гравцем Тоттенхема на правах оренди.

Жедсон Фернандес вилетить до Лондона протягом наступних 48 годин задля підписання контракту із Тоттенхемом, повідомляє Sky Sports.

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Зазначається, що клуби домовились про перехід та узгоджують деталі угоди, такі як особисті умови Фернандеса. Раніше одним із претендентів на португальця називався Вест Хем Ярмоленка.

До слова, португалець провів лише 6 матчів у поточному сезоні за Бенфіку в чемпіонаті Португалії, не відзначившись результативними діями.

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