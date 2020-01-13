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Тоттенхем узгодив оренду Жедсона Фернандеса – він міг стати конкурентом Ярмоленка

07:30 392 Читать на русском
Тоттенхем узгодив оренду Жедсона Фернандеса – він міг стати конкурентом Ярмоленка
Жедсон Фернандес / Sky Sports

Півзахисник Бенфіки Жедсон Фернандес найближчим часом стане гравцем Тоттенхема на правах оренди.

Жедсон Фернандес вилетить до Лондона протягом наступних 48 годин задля підписання контракту із Тоттенхемом, повідомляє Sky Sports.

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Зазначається, що клуби домовились про перехід та узгоджують деталі угоди, такі як особисті умови Фернандеса. Раніше одним із претендентів на португальця називався Вест Хем Ярмоленка.

До слова, португалець провів лише 6 матчів у поточному сезоні за Бенфіку в чемпіонаті Португалії, не відзначившись результативними діями.

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Жедсон Фернандес Жедсон Фернандес Тоттенхем Тоттенхем Бенфіка Бенфіка Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії
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