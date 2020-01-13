Тоттенхем узгодив оренду Жедсона Фернандеса – він міг стати конкурентом Ярмоленка

Україна — 12 січ 14760
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Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем – гравець обрав свій наступний клуб
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Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Астон Віллу та піднявся на друге місце АПЛ – дубль Мареза, хет-трик АгуероАнглія — 12 січ 3379
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Баварія зі скандалом підписала капітана Шальке – чергова "крадіжка" Мюнхена, негостинний Нойєр, образа "кнаппен"Німеччина — 12 січ 2882
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Ярмоленко може покинути Вест Хем у січні через примху нового тренераАнглія — 12 січ 16510
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Астон Вілла – Манчестер Сіті: Зінченко вдруге поспіль не потрапив до заявки "містян"Англія — 12 січ 1723