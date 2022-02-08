Виталий Миколенко на выходных сыграл первый матч под руководством Лэмпарда. Эвертон в Кубке Англии прошел Брентфорд, но украинец допустил результативную ошибку. Сегодня он снова должен был выйти в стартовом составе "ирисок", но сдал подозрительный (неопределенный) тест на коронавирус и выбыл из заявки. Его место на левом фланге отдали Таунсенду.

Команды в первом тайме демонстрировали достаточно низкий уровень футбола с большим количеством ошибок. Ньюкасл вышел на игру без звездного новичка Гимараэса, поэтому имел проблемы с конструктивом в позиционных атаках. Шелви подарили две возможности разрядить пушку, но он не попал в створ.

Эвертон тоже не особо что-то показывал. Еще и потерял двух игроков из-за травм. Лэмпард вынужден был досрочно снимать Мину и Грея, выпуская Брентуэйта и Алли. Огня в игру добавили стандарты. В конце первого тайма команды обменялись курьезными голами.

Эвертон открыл счет после штрафного. Подача, серия рикошетов, Холгейт пробил, а мяч в пинбольном стиле от Ласселса влетел в сетку. Через минуту Холгейт отдал долг Ласселсу. Капитан Ньюкасла откликнулся на изысканный навес Триппьера и пробил в перекладину. Мяч от Холгейта зашел в ворота.

Самым заметным на поле был, конечно, Сен-Максимен. Французский дриблер то и дело накручивал оппонентов на фланге (10 обыгрышей) и создавал моменты для партнеров. Жоэлингтон споткнулся и не пробил, а вот Фрейзер воспользовался и забил. "Сороки" обокрали в центре поля Алли, разогнали быструю атаку и забили победный гол.

В дальнейшем Ньюкасл благодаря Сен-Максимену был даже ближе к третьему голу, чем Эвертон к спасению. Аллан создал очередной гол, однако Вуд забил из офсайда. Какое еще есть оружие у Ньюкасла? Стандарты Триппьера! Киран отлично подавал, а тут решил пробить. Идеальный удар со штрафного в нижний угол!

Лэмпард выпустил ван де Беека, но тот в лучших традициях МЮ остался незаметным. А Сен-Максимен продолжал феерить. Выводит партнера один на один с голкипером – штанга. Обыгрывает нескольких соперников сам – спасает голкипер. Эвертон должен радоваться, что не получил разгром.

Эвертон заслуженно проиграл. Чемпионшип уже близок. "Ириски" всего на 3 очка опережают зону вылета, а Ньюкасл поднялся на 17 место. Вполне вероятно, что вместо шейхов из элиты вылетят Лэмпард и Миколенко.

Лэмпард дебютировал в Эвертоне с разгрома в Кубке Англии – ошибка Миколенко в первой игре на Гудисоне привела к голу