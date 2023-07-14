Уго Льорис не попал в состав команды, которая едет в турне по Азии, сообщает официальный сайт "шпор".

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Капитан получил разрешение спокойно подыскивать себе новое место работы. Ранее француз публично заявил о намерении покинуть Тоттенхэм после 11 лет выступлений. Контракт голкипера рассчитан еще на сезон, однако клуб готов пойти на некоторые уступки. Лондонцы уже подготовили замену, подписав Гульельмо Викарио из Эмполи.

Добавим, что Льорис отыграл за "шпор" 447 матчей, но трофеев не завоевал. Зато 36-летний вратарь выигрывал ЧМ-2018 в составе сборной Франции.

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